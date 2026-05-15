Prova dos Factos. Duas mulheres querem ser indemnizadas por violação no banco onde trabalhavam

Prova dos Factos. Duas mulheres querem ser indemnizadas por violação no banco onde trabalhavam

Duas funcionárias do BCP querem ser indemnizadas depois de terem sido violadas nas instalações da instituição bancária BCP. Foram ambas aos serviços clínicos, onde trabalhava o violador. Trata-se de um médico que não era funcionário do banco.

RTP /
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O médico está a cumprir pena no estabelecimento prisional da Carregueira.

As duas mulheres querem que o banco também se responsabilize porque já tinha queixas sobre as atuações do clínico.

Uma reportagem para ver no programa "A Prova dos Factos".
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