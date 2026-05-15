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Prova dos Factos. Duas mulheres querem ser indemnizadas por violação no banco onde trabalhavam
Duas funcionárias do BCP querem ser indemnizadas depois de terem sido violadas nas instalações da instituição bancária BCP. Foram ambas aos serviços clínicos, onde trabalhava o violador. Trata-se de um médico que não era funcionário do banco.
As duas mulheres querem que o banco também se responsabilize porque já tinha queixas sobre as atuações do clínico.
Uma reportagem para ver no programa "A Prova dos Factos".