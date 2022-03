Prova dos factos. Quem são os oligarcas russos em Portugal

Ninguém sabe quantos milionários russos obtiveram Vistos Gold e quantos têm as contas congeladas após as sanções à Rússia. O programa "A Prova dos Factos" investigou o número de cidadãos que conseguiram passaporte nacional através do pedido de descendência de judeus sefarditas e revela relações próximas de multimilionários russos com empresários portugueses.