As conclusões das provas de aferição não são famosas. Há disciplinas em que mais de metade dos alunos tiveram nota negativa. Nota negativa para os resultados das provas, feitas pela primeira vez no computador.

Ainda no início do mês, o relatório PISA indicava um trambolhão dos alunos no português e na leitura.



Ouvidos pelo DN, alguns especialistas na área da Educação consideram os resultados desastrosos. A associação nacional de diretores de agrupamentos de escolas públicas lamenta que as conclusões só agora sejam conhecidas.