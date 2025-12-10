Provas nacionais arrancam em maio com Educação Artística para alunos do 4.º ano

O Governo publicou na terça-feira o diploma com o calendário para o ano letivo de 2025-2026 das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência do ensino básico, dos exames finais nacionais do ensino secundário e das provas de equivalência à frequência do ensino secundário.

As provas ModA avaliam, todos os anos, os conhecimentos dos alunos do 4.º e 6.º ano a Português e Matemática, mas também a uma disciplina rotativa, como Inglês ou História.

Este ano, os alunos do 4.º realizam provas de Educação Artística e, à semelhança dos outros anos, serão os primeiros a ser avaliados.

Caberá às escolas decidir a data destas provas, que poderá acontecer entre os dias 27 de maio e 09 de junho, sendo que a escola "deve garantir, sempre, que todos os alunos realizarão as provas no mesmo dia", sublinha o despacho.

Os alunos do 4.º ano realizam depois as provas de Português (02 de junho) e de Matemática (05 de junho).

Já os alunos do 6.º ano irão, este ano, testar os seus conhecimentos em Inglês (29 de junho), seguindo-se depois as provas de Português (03 de junho) e Matemática (08 junho).

As provas de Inglês e de Português Língua Não Materna (PLNM), destinada a alunos estrangeiros do 4.º e 6.º ano em alternativa à prova de Português, têm uma componente de produção e interação orais, cabendo também às escolas decidir a melhor data - entre 29 de maio e 9 de junho - "podendo esta componente ser marcada para mais do que um dia", explica o despacho.

As provas ModA vieram substituir as provas de aferição, tendo o ministério da Educação decidido não divulgar os enunciados para que o modelo das provas se possa repetir nos anos seguintes e, assim, comparar melhor o progresso dos alunos.

Em 17 de junho é a vez dos estudantes do 9.º ano realizarem a prova final de Português e a 22 de junho a prova de Matemática, sendo que estas provas finais do ensino básico têm um peso de 30% na nota final e são obrigatórias para certificar a conclusão do 3.º ciclo.

As crianças do 4.º, 6.º e 9.º ano que chumbem ou que estejam em ensino individual ou doméstico, podem realizar as provas de equivalência à frequência do ensino básico que começam a 6 de julho para os meninos do 1.º ciclo e terminam a 7 de julho para os alunos do 3.º ciclo.

O despacho da tutela estabelece também o calendário dos exames finais nacionais do ensino secundário, que começam às 09:30 de 16 de junho com a prova de Português, obrigatória para todos os alunos do 12.º ano, e à tarde com a prova de Economia, para os alunos do 11.º ano.

No dia seguinte (17 de junho), realizam-se duas provas para os alunos do 11.º ano: Geometria Descritiva de manhã e à tarde uma língua estrangeira -- Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Latim ou Mandarim.

O exame de Biologia e Geografia acontece a 18 de junho, seguindo-se o de Geografia A a 19 de junho. A 22 de junho, os alunos do 12.º ano realizam as provas de História e os do 11.º a de Literatura Portuguesa.

Em 23 de junho realizam-se as provas de Matemática para os alunos do 11.º e 12.º anos e de Inglês (11.º ano).

Para os dois últimos dias da 1.ª fase dos exames nacionais, estão marcadas as provas de Física e Química, Desenho e Filosofia, segundo o calendário, que define ainda que a 2.ª fase irá decorrer entre os dias 16 e 22 de julho.

Os resultados da 1.ª fase serão afixados a 14 de julho e, nos casos em que os alunos peçam a revisão da prova, a afixação dos resultados dos processos de reapreciação será a 6 de agosto.