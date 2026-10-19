País
Provedora de Justiça requer ao Tribunal Constitucional apreciação de alterações ao processo penal
A Provedora de Justiça requereu esta segunda-feira ao Tribunal Constitucional que declare inconstitucionais, com força obrigatória geral, várias normas que a lei de 27 de julho introduziu no Código de Processo Penal (CPP).
A Provedora pediu que o processo seja apreciado com prioridade.
A Provedora de Justiça tem vindo a analisar as diversas soluções que advêm do referido diploma legal, “concluindo que se justifica avançar com um pedido de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional”.
A Provedora considera que as garantias de defesa podem ficar em causa em cinco casos: confissão em crimes graves, testemunhas que deixam de ir a julgamento, processo abreviado para crimes graves, direito de resposta no recurso e nova multa por atos dilatórios.