Providência cautelar. Câmara de Loures vai cumprir decisão judicial
A Câmara de Loures já foi notificada da providência cautelar para impedir as demolições no bairro do Talude. A ação foi interposta pelos moradores das construções precárias e ilegais do Talude.
As demolições estavam previstas para os próximos dias e envolviam seis construções precárias que tinham sido reconstruidas.
O município declarou que mantém uma política de tolerância zero perante situações que violem o ordenamento do território.