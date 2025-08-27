Providência cautelar. Câmara de Loures vai cumprir decisão judicial

A Câmara de Loures já foi notificada da providência cautelar para impedir as demolições no bairro do Talude. A ação foi interposta pelos moradores das construções precárias e ilegais do Talude.

O município anunciou que vai cumprir a decisão judicial do Tribunal Administrativo de Lisboa, mas lamentou que se impeça a reposição da legalidade e defesa da saúde e segurança.



As demolições estavam previstas para os próximos dias e envolviam seis construções precárias que tinham sido reconstruidas.



O município declarou que mantém uma política de tolerância zero perante situações que violem o ordenamento do território.