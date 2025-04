PS acusa Montenegro de "promiscuidade profunda" entre o que é do PSD, do PM e do Estado

Uma informação que fez Marcos Perestrello, porta-voz do PS, a voltar a apelar a Luís Montenegro que dê todos os esclarecimentos e fala em promiscuidade profunda entre o primeiro-ministro e este tipo de “doações”.





O porta-voz do PS insiste ainda que o primeiro-ministro deve dar todas as explicações, até porque, diz Marcos Perestrello, até às eleições não deve haver novidades por parte do Ministério Público.

O socialista Marcos Perestrello também informou que o PS vai voltar a apresentar uma nova queixa a Comissão Nacional de Eleições, depois da CNE ter arquivado a queixa feita contra o PSD, mas agora será contra o Governo.





Os motivos são os mesmos, uma outra mensagem enviada pela concelhia do PSD do Porto a convidar militantes para cumprimentar o primeiro-ministro durante um Conselho de Ministros no Mercado do Bolhão.