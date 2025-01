PS diz em breve quem apoia para Belém mas há quem peça referendo interno

RTP Arquivo

O presidente do PS adianta que o partido deverá clarificar, em breve, a posição sobre as possíveis candidaturas a Belém. Carlos César revela que para o dia 8 de fevereiro foi convocado um encontro da Convenção Nacional Socialista, do qual deverá sair uma posição de apoio a um dos candidatos à Presidência da República, na esfera do PS.