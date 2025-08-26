PS diz não à CPI do Chega e aguarda respostas do governo

O secretário-geral do partido acusa o Chega de ter acordado tarde para o problema.





José Luís Carneiro diz também que continua à espera de uma resposta do Governo sobre as questões que colocou para perceber em que ponto ficaram as medidas aprovadas para a floresta pelo último Executivo de António Costa.

Esta manhã, na Lousã, no segundo dia da rota que Carneiro está a fazer pela Estrada Nacional 2, o líder do PS relembrou o trabalho que foi feito pelos governos socialistas.

