PS diz não à CPI do Chega e aguarda respostas do governo
Pedro Sarmento Costa - Lusa
O PS vai votar contra a Comissão Parlamentar de Inquérito aos incêndios, propostas pelo Chega.
O secretário-geral do partido acusa o Chega de ter acordado tarde para o problema.
José Luís Carneiro diz também que continua à espera de uma resposta do Governo sobre as questões que colocou para perceber em que ponto ficaram as medidas aprovadas para a floresta pelo último Executivo de António Costa.
Esta manhã, na Lousã, no segundo dia da rota que Carneiro está a fazer pela Estrada Nacional 2, o líder do PS relembrou o trabalho que foi feito pelos governos socialistas.