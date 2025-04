PS diz que instabilidade política criada pelo primeiro-ministro é a "montenegrização" do país

Marcos Perestrello, porta-voz do PS, insiste que Luís Montenegro continua a não dar as explicações necessárias sobre a empresa Spinumviva e sobre as notícias que têm vindo a público sobre o caso.E acusa a AD de se ter esquecido das questões da ética e da transparência no programa eleitoral.Esta terça-feira, o Correio da Manhã noticiou que Luís Montenegro escondeu do Tribunal Constitucional três contas bancárias à ordem nos anos de 2023 e 2022. Contas que teriam de ser declaradas, já que eram superiores a 50 salários mínimos nacionais.O porta-voz do PS diz que o caso é apenas mais um sobre o qual o primeiro-ministro já devia ter dado explicações.