De acordo com as queixas, em causa estão os convites para a sessão de apresentação do Plano de Intervenção para a Floresta, que aconteceu ontem, com a presença de Luís Montenegro, sendo que a outra situação será a cerimónia de assinatura da Empreitada do IP3 no Troço Santa Comba Dão/Viseu, esta terça-feira, e que vai contar com a presença do primeiro-ministro.

Os convites para estas duas iniciativas do Governo violam os deveres de neutralidade e imparcialidade, refere a queixa.





Segundo os socialistas deve ser instaurado o processo de contra-ordenação.





O PS considera estas duas iniciativas uma forma de publicidade institucional do Governo em período eleitoral.