PS insiste nas dúvidas sobre a Lei dos Estrangeiros

De acordo com o semanário, o Marcelo Rebelo de Sousa admite enviar as alterações à Lei dos Estrangeiros para o Tribunal. O jornal adianta que outra opção em cima da mesa é o veto político da lei.





Uma situação que o líder socialista relembra, referindo que o presidente disse que se houvesse aspectos e normais que suscitassem a mínima dúvida que endereçava a lei para o Tribunal Constitucional.





Também o Governo brasileiro está preocupado com esta lei. Quem o admite é Emídio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que está de visita a Brasília.Após um encontro com representantes brasileiros, o governante assumiu que o Brasil transmitiu grande apreensão com as mudanças na lei da imigração.O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu ao Governo de Lula da Silva que esta lei não é contra o imigrante brasileiro. E que o Executivo de Luís Montenegro procurou apenas resolver o problema da falta de regulação na entrada de pessoas no território português.