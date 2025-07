PS pede relatórios sobre apagão e acusa Governo de "opacidade"

Os socialistas querem que o Executivo da AD divulgue os relatórios sobre o apagão de 28 de abril que foram produzidos por entidades como o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), a Autoridade Nacional de Comunicação (ANACOM), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a REN e a E-Redes.



O pedido é feito através de um requerimento enviado à Ministra do Ambiente e Energia e ao Ministro das Infraestruturas e Habitação.



Ouvido pela Antena 1, Pedro Vaz, coordenador do PS na comissão parlamentar de Ambiente e Energia, aponta um padrão de opacidade na informação por parte do Governo.



"Temos o Governo, em julho, a anunciar medidas - que supostamente são para responder ao apagão - com base em relatórios que ninguém conhece. O Governo é opaco. É permanentemente opaco", diz o deputado, que considera que os esclarecimentos são escassos: "O Governo fala de um parecer da ERSE sobre a urgência dos investimentos que a REN tem de fazer, que são cerca de 137 milhões, mas, nós não sabemos se esses investimentos resultam, ou não, do apagão ou se eram investimentos que já seriam necessário".



Segundo o deputado, os relatórios requeridos "estão na posse do Governo", mas o Executivo não disponibilizou publicamente a documentação. Pedro Vaz afirma ainda que o momento escolhido para o anúncio por parte da ministra do Ambiente e Energia não faz sentido. E exemplifica.



"A Rede Europeia de Operadores de Redes, Transportes e Eletricidade (ENTSO-E) tem um painel de peritos que está a avaliar o que aconteceu. Este grupo tem as suas reuniões todas calendarizadas e só apresentará o relatório final depois de outubro", sublinha.







"Anúncio de supetão" para responder ao apagão e uma "carroça à frente dos bois"

Em declarações à Antena 1, o deputado Pedro Vaz considera "estranha" a decisão do Governo de anunciar medidas sem esperar pela finalização de relatórios que também vão chegar às mãos da Comissão Europeia.



"Vemos agora este anúncio de supetão, no verão, de medidas que ninguém sabe se respondem ou não, independentemente da sua urgência ou da sua pertinência. Portanto, na realidade, achamos que o Governo está a pôr a carroça à frente dos bois e, de forma atabalhoada e opaca, esconde sistematicamente a informação dos portugueses. Não é dos outros partidos políticos, é dos portugueses", insiste.

