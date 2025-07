PS propõe a Montenegro criação de unidade de coordenação para emergências hospitalares

Em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, José Luís Carneiro referiu que ao longo dos últimos dias dialogou com pessoas nas áreas da proteção civil, na saúde e no socorro e detetou "uma crise profunda na coordenação dos meios".

A proposta do PS, que segundo o líder socialista já foi enviada para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e que será ainda apresentada também como um projeto de resolução no parlamento, é para a criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares.

"O Governo prometeu e falhou", acusou.