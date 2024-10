PS quer 100 mil bolseiros no Ensino Superior e subsídio para estudantes do interior

Recomendações ao Governo da AD que os socialistas levam esta quinta-feira a debate no Parlamento.À Antena 1, Isabel Ferreira, deputada do PS, fala de uma questão de justiça social e territorial. A deputada socialista adianta que, no caso do interior, a proposta passa por um apoio extra ao transporte semanal dos alunos.

O projeto de resolução e por isso sem força de lei.





O PS pede também um reforço gradual do fundo de ação social, com o objetivo de atingir os 150 milhões de euros durante a legislatura, bem como a execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.São para já recomendações, mas que os socialistas admitem levar para o debate do Orçamento do Estado.





O debate tem início às 15h00.