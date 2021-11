PS quer adiar extinção do SEF devido à pandemia

O projeto de lei do Partido Socialista, entregue hoje na Assembleia da República, adia a extinção do SEF por meio ano. O ministro da Administração Interna alega que a necessidade de reforçar o controlo as fronteiras por causa da pandemia, faz com que este não seja o melhor momento para avançar com a extinção.