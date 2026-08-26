País
PS quer descida do IVA dos combustíveis e bens alimentares essenciais
José Luís Carneiro insiste na importância de haver uma descida do IVA sobre os combustíveis, tal como a aplicação de IVA zero sobre produtos alimentares essenciais. O líder do PS relembra que estas propostas foram apresentadas pelos socialistas e chumbadas pelo governo PSD/CDS, mas também pelo IL e Chega.
O secretário-geral do PS diz que é importante insistir nestas propostas para “mitigar o problema das pessoas que estão a viver com muitas dificuldades.”
José Luís Carneiro diz mesmo que está a na hora do governo mostrar do que é capaz e colocar em prática este plano.
Em Seia no âmbito da visita dedicada ao interior e cooperação transfronteiriça, José Luís Carneiro, aproveitou também para falar sobre o plano de revitalização da Serra da Estrela, que o atual Governo deixou de lado.
Recorda que o governo socialista deixou 155 milhões de euros para esse plano, e em dois anos de governação não houve sinais da capacidade de execução desse financiamento.