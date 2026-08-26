PS quer descida do IVA dos combustíveis e bens alimentares essenciais

Em Seia no âmbito da visita dedicada ao interior e cooperação transfronteiriça, José Luís Carneiro, aproveitou também para falar sobre o plano de revitalização da Serra da Estrela, que o atual Governo deixou de lado.





Recorda que o governo socialista deixou 155 milhões de euros para esse plano, e em dois anos de governação não houve sinais da capacidade de execução desse financiamento.





O secretário-geral do PS diz que é importante insistir nestas propostas para “mitigar o problema das pessoas que estão a viver com muitas dificuldades.”José Luís Carneiro diz mesmo que está a na hora do governo mostrar do que é capaz e colocar em prática este plano.