PS questiona Governo sobre gestão do PRR: "Centenas de edifícios sociais podem ficar pelo caminho"

"O Governo tomou uma decisão que, do nosso ponto de vista, tem gravidade, porque retirou cerca de 800 milhões de euros de investimento que estava previsto para equipamentos no domínio da saúde e no domínio da proteção social. Estou a falar dos cuidados continuados, cuidados paliativos e equipamentos de proteção social, nomeadamente para a criação de estruturas de apoio a idosos, crianças e à deficiência", aponta José Luís Carneiro."Isto é muito grave e exige explicações da parte do Governo. Nós não deixaremos de interpelar o Governo, exigindo explicações sobre estas matérias tão decisivas para a nossa vida coletiva e, pior, para a própria responsabilidade financeira e contratual dos dirigentes de milhares de instituições que neste país contaram com a boa-fé do Estado", assegurou.No mesmo sentido, o líder socialista acusa o Governo de não reunir com a Comissão Interministerial que acompanha o PRR desde que o anterior Governo terminou funções."Desde 2023 que não reúne a Comissão Interministerial que tinha por função acompanhar a execução, validar as prioridades do investimento e determinar as áreas para as quais poderíamos mobilizar o recurso em caso de incapacidade de execução de determinadas áreas do desenvolvimento", sublinhou.