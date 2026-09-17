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PS vai votar contra Comissão de Inquérito do JPP ao ministro Luís Neves mas apoia CPI aos exames
O secretário-geral do PS revelou esta quinta-feira aos jornalistas de que está contra a comissão parlamentar de inquérito ao atual ministro da Administração Interna, proposta pelo JPP. A proposta tem, assim, chumbo garantido, depois de na véspera o presidente da Assembleia da República ter chumbado a proposta do Chega. Considera ainda que deve avançar, sim, uma comissão de inquérito ao problema dos exames nacionais, porque considera que o Executivo "não deu as respostas necessárias em julho".
José Luís Carneiro diz serem necessários ainda esclarecimentos sobre os exames, sobre a entrega a privados do processo e ainda sobre o modelo de correção de exames para que não se repitam "erros graves" como os deste ano.
No dia em que o Governo apresenta apoios à economia, José Luís Carneiro pede o alargamento das medidas.
O secretário-geral do PS pede que o Executivo alargue as medidas de apoio à economia perante o aumento do custo de vida, pressionado pelo valor elevado dos combustíveis, dando-lhe "mais profundidade, como aconteceu na crise de 2022/23.
José Luís Carneiro diz que as propostas do PS são "sustentáveis do ponto de vista orçamental", avançando que elas custariam 132 milhões de euros por mês. Diz o líder do PS, que com a receita extraordinária não prevista que o Governo arrecadou, esse custo estaria suportado até final do ano.