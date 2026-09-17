PS vai votar contra Comissão de Inquérito do JPP ao ministro Luís Neves mas apoia CPI aos exames

José Luís Carneiro diz serem necessários ainda esclarecimentos sobre os exames, sobre a entrega a privados do processo e ainda sobre o modelo de correção de exames para que não se repitam "erros graves" como os deste ano.





No dia em que o Governo apresenta apoios à economia, José Luís Carneiro pede o alargamento das medidas.







O secretário-geral do PS pede que o Executivo alargue as medidas de apoio à economia perante o aumento do custo de vida, pressionado pelo valor elevado dos combustíveis, dando-lhe "mais profundidade, como aconteceu na crise de 2022/23.



