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Governo leva a Conselho de Ministros apoios extraordinários à economia

PS vai votar contra Comissão de Inquérito do JPP ao ministro Luís Neves mas apoia CPI aos exames

PS vai votar contra Comissão de Inquérito do JPP ao ministro Luís Neves mas apoia CPI aos exames

O secretário-geral do PS revelou esta quinta-feira aos jornalistas de que está contra a comissão parlamentar de inquérito ao atual ministro da Administração Interna, proposta pelo JPP. A proposta tem, assim, chumbo garantido, depois de na véspera o presidente da Assembleia da República ter chumbado a proposta do Chega. Considera ainda que deve avançar, sim, uma comissão de inquérito ao problema dos exames nacionais, porque considera que o Executivo "não deu as respostas necessárias em julho".

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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José Luís Carneiro diz serem necessários ainda esclarecimentos sobre os exames, sobre a entrega a privados do processo e ainda sobre o modelo de correção de exames para que não se repitam "erros graves" como os deste ano.

No dia em que o Governo apresenta apoios à economia, José Luís Carneiro pede o alargamento das medidas.

O secretário-geral do PS pede que o Executivo alargue as medidas de apoio à economia perante o aumento do custo de vida, pressionado pelo valor elevado dos combustíveis, dando-lhe "mais profundidade, como aconteceu na crise de 2022/23. 

José Luís Carneiro diz que as propostas do PS são "sustentáveis do ponto de vista orçamental", avançando que elas custariam 132 milhões de euros por mês. Diz o líder do PS, que com a receita extraordinária não prevista que o Governo arrecadou, esse custo estaria suportado até final do ano.
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