PSD diz que Governo vai respeitar decisão do TC mas "não se vai afastar do seu objetivo"

O Tribunal Constitucional chumbou hoje o diploma da lei de estrangeiros, citando a inconstitucionalidade de algumas normas. Em reação à decisão do Tribunal, o deputado social-democrata Francisco Martins assegurou que o PSD vai analisar o acórdão para adequar a lei às imposições do TC mas garantiu que "o PSD e o Governo não se vão afastar daquilo que é o seu objetivo", em matéria de imigração.