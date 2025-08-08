PSD diz que Governo vai respeitar decisão do TC mas "não se vai afastar do seu objetivo"
O Tribunal Constitucional chumbou hoje o diploma da lei de estrangeiros, citando a inconstitucionalidade de algumas normas. Em reação à decisão do Tribunal, o deputado social-democrata Francisco Martins assegurou que o PSD vai analisar o acórdão para adequar a lei às imposições do TC mas garantiu que "o PSD e o Governo não se vão afastar daquilo que é o seu objetivo", em matéria de imigração.
"É fundamental para o país, depois de muitos anos em que esta matéria de imigração esteve a ser tratada de uma forma menos boa, porventura desastrosa, que o país finalmente possa ter uma lei que responda efetivamente aos interesses do país e dos imigrantes", defendeu.