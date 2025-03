PSD e CDS assinam hoje acordo - Albuquerque

"Seis horas no Hotel Orquídea", afirmou Miguel Albuquerque aos jornalistas, à chegada ao Centro Cultural e de Investigação do Funchal para a inauguração da 1.ª Bienal de Arte e Design da cidade.

Esta manhã o líder do PSD/Madeira, que venceu no domingo as eleições legislativas regionais e lidera o Governo do arquipélago desde 2015, já tinha indicado que esta tarde deveria ser fechado o "acordo de incidência parlamentar e governativa" que o partido estava a negociar com o CDS-PP.

O PSD obteve no domingo 23 lugares no parlamento regional, falhando por um a maioria absoluta, pelo que um acordo com o CDS-PP, com um deputado eleito nestas legislativas, permite atingir essa meta.