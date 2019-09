PSD e CDS em sintonia na redução de impostos

Os líderes continuam a não divergir, e até encontram sintonia, nomeadamente nas propostas para reduzir impostos.



"Este exemplo da baixa de impostos é bom para se perceber como o PSD e o CDS convergem numa questão essencial para o país", frisa Cristas.



Mas o grau de compromisso é diferente - e mais "intenso" do lado dos centristas: "O CDS é mais ambicioso, porque usa 60 por cento do excedente orçamental para baixar impostos e 40 por cento para abater na dívida".



As medidas do CDS são ajustáveis "a pequenas flutuações" e a todas as famílias, diz Assunção Cristas.