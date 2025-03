PSD e JPP celebram resultados e PS e Chega saem derrotados

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, celebrou a "maior votação de sempre" desde que assumiu a chefia do partido, que elegeu 23 deputados ao parlamento regional, a um lugar da maioria absoluta, alcançando 43,43% dos votos (62.085 votos), mais 12.981 que nas eleições regionais de maio de 2024 e mais quatro eleitos.

O atual presidente do governo regional considerou que o resultado mostra que "não há qualquer equívoco" em relação àquilo que os madeirenses querem, e adiantou que não falou com mais nenhum partido na noite de domingo, quando precisa de pelo menos um deputado para alcançar a maioria absoluta.

O JPP - Juntos pelo Povo também teve motivos para festejar, ao subir a segunda força política, com 11 assentos na assembleia regional madeirense, mais dois que no mandato atual, obtendo 15,64% dos votos, num total de 30.094 votos, mais 7.135 que no anterior sufrágio.

O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, garantiu que, seja como líder da oposição ou num governo alternativo, vai intensificar a fiscalização ao PSD.

Em sentido contrário, o PS assumiu a derrota nas eleições deste domingo, após ter descido para o terceiro lugar, com oito eleitos, menos três que em 2024, ao receber 22.355 votos, menos 6.626 que há dez meses.

O líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou que, depois das autárquicas deste ano, irá "abrir um processo para a liderança" da estrutura partidária.

O Chega, que apresentou a moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque que desencadeou estas eleições antecipadas, as terceiras em menos de ano e meio, foi o mais penalizado em termos de votos: no total, o partido perdeu o correspondente a 38% dos votos obtidos em 2024, obtendo

O CDS-PP, que já governou com o PSD e que nesta legislatura tinha um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas, tem um deputado (perdeu um), com 4.288 (3,00%).

O próximo parlamento regional terá assim seis forças políticas, menos uma que a atual legislatura.

Presidebnte da República vê estabilidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já comentou os resultados madeirenses, dando como certa a continuidade da coligação entre PSD e CDS/PP, apesar de os dois partidos não o terem confirmado na noite eleitoral.

"Os eleitores aparentemente escolheram a solução da estabilidade e não propriamente soluções alternativas", disse o chefe de Estado, em declarações à RTP 3, após o jogo da seleção de Portugal contra a Dinamarca, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O Presidente evitou fazer leituras entre as regionais e as legislativas nacionais antecipadas de 18 de maio: "As (eleições) da Madeira posso comentar porque já ocorreram. As outras não posso comentar".

Mais de 255 mil eleitores foram chamados a votar nas legislativas regionais antecipadas da Madeira, as quartas antecipadas da região, para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 14 candidaturas na corrida.