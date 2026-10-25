PSD fala em "esforço das autoridades" para desmobilização pacífica

PSD fala em "esforço das autoridades" para desmobilização pacífica

É a primeira reação do PSD aos acontecimentos desta madrugada. Sebastião Bugalho

RTP /
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"Aquilo que me parece claro é que houve um esforço das forças de autoridade", respondeu o porta-voz do PSD, acrescentando que os agentes da polícia pediram antecipadamente aos manifestantes para se desmobilizarem de forma pacífica.

"Infelizmente, esse apelo não teve a correspondência que deveria ter tido", continuou, justificando que a PSP teve de "fazer cumprir a lei".

"E fizeram-no no enquadramento legal e de proporcionalidade que se justificava", disse ainda Sebastião Bugalho.

Comentando as declarações de José Luís Carneiro, o porta-voz do PSD concordou que o "uso da força num estado de direito é sempre o último recurso".

Contudo, considerou que a autoridade das forças de segurança "Também é inquebrável num estado de direito".

"Essa narrativa que nós recusamos no PSD. Não vamos contribuir para a irresponsabilidade daqueles que querem fabricar uma clivagem entre polícias e aqueles que querem resolver a crise na habitação; entre liberdade daqueles que se manifestam e que nós respeitamos e a autoridade daqueles que nos protegem a todos nós, se são os agentes de segurança".
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