PSD-Gaia aprova por unanimidade candidatura de Luís Filipe Menezes

"Em reunião realizada esta sexta-feira, a Comissão Política do PSD de Vila Nova de Gaia aprovou por unanimidade o nome do Dr. Luís Filipe Menezes como candidato à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro", lê-se.

Considera o PSD-Gaia que, "para todos os gaienses, Luís Filipe Menezes representa ambição, coragem, visão, capacidade de decidir e de fazer", destacando o seu "notável percurso, a sua profunda ligação ao concelho, o legado de 16 anos que a todos orgulha, a par da sua reconhecida capacidade criadora, contrastam com a estagnação e o descrédito dos últimos 12 anos".

Insistindo que a candidatura revela "também a maturidade política do PSD-Gaia, que soube congregar experiência e ambição numa escolha que honra o passado e prepara o futuro", sublinha ser esta "a melhor resposta às aspirações dos gaienses e uma renovada esperança num projeto autárquico sólido, competente e próximo das pessoas".

No sábado de manhã será a vez da distrital do Porto do PSD votar o nome de Luís Filipe Menezes.

Entretanto, o anúncio oficial da candidatura será na segunda-feira, estando o evento agendado para as 18:00, no Hotel Hilton Gaia, em frente ao Cais de Gaia, revelou o partido.

Nessa cerimónia irão ser também apresentados o candidato à presidência da Assembleia Municipal, o mandatário da candidatura e o presidente da Comissão de Honra.

Em Gaia são já conhecidas as candidaturas do ex-secretário de estado João Paulo Correia pelo PS, André Araújo pela CDU (PCP/PEV), Daniel Gaio pelo Volt e Luís Filipe Menezes (PSD).

O atual executivo da Câmara de Gaia é composto por nove eleitos pelo PS e dois pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.