PSD quer avaliar legalidade da CPI anunciada pelo PS ao caso Montenegro

Em declarações na CNN Portugal, Alexandre Poço, vice-presidente da bancada do PSD e um dos vice-presidentes do partido, defende que os socialistas estão a ir além do aceitável.Já sobre o facto de o ministro dos Assuntos Parlamentares ter admitido hoje, na reunião de líderes parlamentares, que o Governo pode mesmo avançar com uma moção de confiança, Alexandre Poço sublinha que essa é uma possibilidade que diz respeito ao Executivo.