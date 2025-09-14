PSD sustenta candidatura em 14 áreas e trabalho feito em Viseu

As 14 áreas são: habitação, ambiente, juventude, requalificação urbana, urbanismo, desporto, ação social, fiscalidade municipal, cultura, desenvolvimento económico, educação; território inteligente, saúde e ainda segurança e proteção.

Fernando Ruas avisou que os projetos do programa eleitoral não iam ser "longamente descritos" durante a noite, que ia "ser distribuído pelas pessoas", enquanto, o candidato, se comprometia "em garantir que fossem cumpridos" durante o mandato.

Realçou que só se voltou a candidatar por causa do "projeto do centro de artes e espetáculos, cujas obras já começaram" e aí, na entrada norte da cidade, vão nascer novas infraestruturas.

"Quero muito ser eu a inaugurar o centro de artes", assumiu.

Nos primeiros 45 minutos da noite, o atual vice-presidente da Câmara de Viseu e presidente da concelhia do PSD, João Paulo Gouveia, e o presidente da Assembleia Municipal, José Mota Faria, candidatos aos mesmos lugares, realçaram o trabalho dos últimos quatro anos, contextualizando com críticas à oposição e a outros candidatos.

José Cesário, mandatário e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, também subiu ao palco para elogiar a cidade onde nasceu e sempre viveu, Viseu, e destacar o desenvolvimento do município sob o comando de Fernando Ruas.

O atual presidente da Câmara de Viseu é candidato a um segundo e último mandato, assumido por si, depois de ter liderado a autarquia entre 1989 e 2013, ano em que saiu por causa da lei da limitação de mandatos.

Presente esteve também o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que, apesar de afirmar que não estava na qualidade de governante, mas sim de apoiante - os pais nasceram em Barbeita, uma das freguesias de Viseu, para onde viajou "muita vez" na juventude - foi citado toda a noite enquanto membro do governo.

Fernando Alexandre dedicou boa parte dos 17 minutos de intervenção às obras do IP3, que "está a ser transformada em autoestrada" e da implicação em Viseu já que "vai provocar o desenvolvimento das zonas industriais nos concelhos vizinhos e isso torna Viseu e a região mais forte, porque perde a sua interioridade".

Fernando Ruas subiu por último ao palanque para realçar alguns pontos do programa eleitoral, e, ao longo de mais de uma hora, aproveitou também "a presença do senhor ministro para destacar a importância que é a Câmara de Viseu estar alinhada" com o governo central.

A título de exemplo, anunciou a "nova cidade desportiva" a nascer no Fontelo e para a qual o Município de Viseu "já comprou 65 mil metros quadrados de área da Estação Agrária" (espaço contíguo), depois de uma visita ao local com o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes.

"Este alinhamento com o Governo é importante e nós em Viseu sofremos durante muito tempo com isso. Mas nós mostrámos que sempre soubemos cuidar de nós. Sempre disse ao poder central que nunca quis que Governo nenhum viesse fazer o que é da minha responsabilidade, isso faço eu. Quero é que venha fazer o que é da sua responsabilidade", afirmou.

E, acrescentou: "Para defender aquilo que acho que é da responsabilidade do Governo, não deixarei de ter voz grossa para estar insistentemente a reivindicar o que Viseu merece".

Às eleições de 12 de outubro, candidatam-se também, além de Fernando Ruas, João Azevedo (PS), Bernardo Pessanha (Chega), Hélio Marta (IL), Hélder Amaral (CDS-PP), Leonel Ferreira (CDU) e Paulo Quintão (ADN).

Em 2021, o PSD conquistou 46,68% dos votos (cinco mandatos), o PS 38,26% (quatro mandatos). O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 2,95%, e a IL o quarto, com 2,20%, enquanto a CDU foi a última força política com 1,17% do eleitorado que nesse ano tinha 92.444 inscritos e votaram 52.189 pessoas.