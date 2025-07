PSD vai viabilizar pela abstenção inquérito proposto pela IL sobre INEM

Hugo Soares transmitiu esta posição à Lusa e à SIC à entrada para a apresentação do candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Odivelas, Marco Pina.

Na semana passada, o Chega já tinha anunciado o voto a favor da iniciativa da IL, tal como hoje o PCP, o que perfaz 72 votos a favor. Com a abstenção do PSD, mesmo que os restantes partidos, incluindo o PS, votassem contra, a aprovação do inquérito estará garantida.