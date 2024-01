Ana Isabel Lage, psicóloga clínica e membro da direção da Ordem, diz que as interações por ecrã não são reais, com efeitos diretos na Saúde mental e física.A vogal da Ordem dos Psicólogos diz que a auto-regulação no uso de telemóveis não é fácil, numa sociedade ontem o acesso ao ecrã é facilitado.Ainda assim, avança Ana Isabel Lage, é preciso pensar em medidas de contenção.