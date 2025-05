Psicólogos debatem `A Saúde ao longo da Vida` no `Estrela Summit 2025` em Seia

"É cada vez mais importante os psicólogos abordarem estes temas e encontrarem novas abordagens para ajudar as pessoas. A Psicologia avança como qualquer ciência humana e as realidades de hoje são diferentes de há dez anos", adiantou à agência Lusa Vítor Anjos, da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, que organiza o evento.

O psicólogo realça que o programa inclui temas atuais, porque "é importante renovar-se conhecimentos, fazer-se o marketing de conhecimento e conhecer o serviço que é prestado pelos colegas, sejam psicólogos ou de outras áreas".

"Iremos também aproveitar este encontro para conhecermos metodologias novas e experimentar novas terapias e emoções", acrescentou.

A primeira edição do `Estrela Summit 2025` vai decorrer no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, no distrito da Guarda, aliando a ciência e a partilha de conhecimento com atividades de descontração.

`A Saúde ao longo da vida` é a temática central da atividade, que vai contar com palestras, `workshops` e sessões de `networking` com os contributos de 13 oradores, entre eles o psiquiatra Horácio Firmino e da psicóloga Teresa Espassandim, ambos no dia 14 de junho.

Durante dois dias falar-se-á sobre `A importância de estar `off``, `Mentes e Máquinas: A Psicologia no Tempo da Inteligência Artificial`, `Saúde, nutrição e qualidade de vida ao longo da vida`, `Quando o trabalho faz adoecer: prevenção e intervenção no `burnout` e outros riscos psicossociais`, e `Da infância à adultez`.

Além das conversas estão também programados um `Estrela Sunset`, uma visita guiada ao CISE e a conferência `Feelwine: Enologia, Emoções, Identidade e Território`.

Vítor Anjos justificou a escolha da cidade de Seia por considerar que "é cada vez mais importante encontrar sítios e lugares em Portugal onde se pode ter ciência e, ao mesmo tempo, ter momentos de relaxamento, descanso ou de harmonia, e Seia proporciona essas condições".

O período de inscrições já está a decorrer e a organização espera contar com 150 participantes no `Estrela Summit 2025`, que tem o apoio do município de Seia e da Ordem dos Psicólogos, entre outras entidades.

Vítor Anjos acredita que Seia vai passar a ser um ponto de encontro anual dos psicólogos portugueses.

"É um projeto que a Associação Conversas em Psicologia tem em mão e não vai deixar fugir, porque acredita que este lugar é mágico e podemos fazer um congresso completamente diferente do que tem sido realizado em Portugal", justificou à agência Lusa.