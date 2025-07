Psicólogos recomendam Educação Sexual e Saúde Mental integrada nas aprendizagens essenciais

A bastonária Sofia Ramalho defende que a formação, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deve ser gradual, do primeiro ano do Ensino Básico, até ao 12.º ano.Ouvida pela Antena 1, a bastonária Sofia Ramalho enumera algumas das temáticas que devem fazer parte do currículo dos alunos.Além da Educação Sexual, o ensino público deve dar também incluir a Saúde Mental, como defende Sofia Ramalho.O parecer da ordem dos Psicólogos considera que a Estratégia Nacional para a Cidadania deve ser baseada na promoção da igualdade, saúde e dos direitos humanos.