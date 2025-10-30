PSP alerta condutores para o aumento de risco de acidente devido ao mau tempo

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere ter registado durante os três primeiros trimestres deste ano 2.245 contraordenações por falta de uso do cinto de segurança (mais 141 que em igual período em 2024) e 953 por falta de uso dos restantes sistemas de retenção (mais 182 que em igual período em 2024).

"Este número de infrações detetadas reflete um aumento considerável face ao período homólogo do ano anterior (cerca de 11%), resultado da intensificação de operações de fiscalização rodoviária pela PSP em todo o território nacional", refere a PSP.

Tendo em conta estes dados e a previsão de mau tempo para os próximos dias, com chuvas forte e persistente, a PSP alerta mais uma vez para os riscos acrescidos na condução em condições meteorológicas adversa e a falta de uso do cinto de segurança e restantes sistemas de retenção.

A PSP lembra que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu alerta à população relativamente ao mau tempo, designadamente no que concerne à chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada e ao aumento da intensidade do vento no litoral e nas terras altas.

Estas condições meteorológicas adversas, previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aumentam, segundo a PSP, "o risco de ocorrência de acidentes rodoviários, tornando o uso obrigatório de dispositivos de segurança (cinto de segurança e demais sistemas de retenção) uma medida importante, que pode ajudar a proteger a integridade física dos utentes das viaturas e, inclusivamente, salvar vidas".

De acordo com a força de segurança, com o "atual cenário de mau tempo, o não uso ou o uso inadequado do cinto de segurança, bem como o desrespeito no uso dos demais sistemas de retenção, pode contribuir para a ocorrência de fatalidades em despistes e em colisões".

Por isso, a PSP aconselha os condutores a usar sempre o cinto de segurança, os sistemas de retenção devidamente homologados e adequados à criança, adaptar a condução às condições meteorológicas adversas e ao estado da via, não usar o telemóvel e a manter o veículo em condições.

Recomenda igualmente que os condutores planeiem as viagens, evitando deslocações desnecessárias durante picos de mau tempo.