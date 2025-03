PSP alerta pais para significados ocultos de `emojis` usados por jovens

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) salienta que o recurso às novas tecnologias, numa fase cada vez mais precoce da vida das crianças e jovens, tem promovido "uma rápida expansão de imagens e mensagens promotoras de insegurança", existindo determinados fenómenos que passam a ocorrer `online`, com dinâmicas que muitas vezes os pais não conseguem controlar.

Nesse sentido, a PSP alerta para "a especial necessidade de os pais e encarregados de educação se manterem atentos aos riscos associados à internet e às novas dinâmicas, apelando a que monitorizem as atividades" dos filhos na era digital.

A polícia explica que um `emoji` pode ter vários significados e alguns deles assumem "duplo significado nas conversas mantidas entre jovens", podendo existir "diversos riscos associados aos mesmos, especialmente quando estes símbolos são utilizados no âmbito de conversas de cariz sexual ou relacionadas com o consumo ou tráfico de drogas".

No comunicado, a PSP traduz alguns dos `emojis` que estarão a ser usados entre jovens: uma beringela, um cachorro quente, uma banana ou uma maçaroca são os `emojis` usados para falar sobre o órgão sexual masculino, enquanto o feminino é representado por uma flor, um taco, uma peça de sushi ou um gato.

Esta força de segurança reconhece que as conversas de teor sexual entre jovens, a partir de uma determinada idade, fazem parte do crescimento, mas apela "a um especial cuidado quando se utiliza este tipo de linguagem (`emojis`) no diálogo com desconhecidos em chats, aplicações de encontros, plataformas de jogos online, entre outros".

A PSP refere que os mais jovens, ao não saberem quem se encontra do outro lado do ecrã, podem estar a dialogar com alguém mais velho que pretende ganhar a sua confiança e, eventualmente, marcar encontros presenciais (`grooming`), apelando por isso aos pais e jovens para estarem atentos a este duplo significado dos `emojis`, pois podem estar perante uma situação de aliciamento sexual.

As plantas, cavalos, corações de cores diferentes, diamantes, rebuçados ou bonecos de neve serão alguns dos símbolos usados para descrever o tráfico ou consumo de drogas.

"Os pais devem estar atentos ao duplo significado da utilização de determinados `emojis`, pois podem estar conotados a conversas relacionadas com o consumo/tráfico de drogas", refere a PSP, sustentando que está atenta a este fenómeno, apesar de se tratar de uma realidade "ainda pouco comum entre a comunidade escolar" em Portugal.

A PSP apela ainda à denúncia de qualquer tipo de crime de que tenham conhecimento, em contexto escolar ou em qualquer outro tipo de ambiente, na qualidade de vítima ou de testemunha.