PSP alerta para subida dos casos de burla por falso acidente

Foto: PSP

O modus operandi dos burlões é simularem uma colisão entre veículos, quando as vítimas estão a fazer uma manobra com a viatura, geralmente em marcha-atrás. Outra das burlas é a simulação de um atropelamento.



Em ambos os casos, os burlões forçam as vítimas, geralmente pessoas idosas, a entregarem dinheiro, na hora, de forma a evitar a participação do acidente à seguradora.



A PSP diz que no ano passado foi atingido o maior número de sempre destes crimes e nos primeiros meses deste ano, mantém-se uma tendência de subida.



A Polícia aconselha a população a não efetuar qualquer tipo de pagamento, perante situações suspeitas e a chamar as autoridades, em caso de necessidade.