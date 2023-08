PSP apela à população para que planeie deslocações

A comissária da PSP Sílvia Caçador alertou esta terça-feira, em entrevista ao Bom Dia Portugal, para o facto de as principais artérias do centro de Lisboa estarem cortadas ao trânsito, apelando à população para que planeie as deslocações e verifique onde irão ocorrer os eventos com antecedência.

Residentes e trabalhadores das zonas limitadas terão de estar munidos com um documento de identificação e um certificado da entidade patronal, durante esta semana da Jornada Mundial da Juventude



Os maiores constrangimentos localizar-se-ão, até sexta-feira, entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço. No sábado e no domingo haverá restrições à circulação na zona do Parque Tejo.



O plano de mobilidade prevê também restrições no Passeio Marítimo de Algés, no domingo.