PSP apreende malas em buscas ao gabinete de Miguel Arruda no Parlamento

. As malas foram apreendidas na presença de uma magistrada do Ministério Público, tendo a Assembleia da República prestado toda a colaboração.O Chega adiantou ter autorizado que as autoridades policiais e judiciárias se deslocassem ao gabinete, depois de ter alertado o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, na última quinta-feira, para a existência de malas naquele espaço.

As buscas levaram cerca de 40 minutos e foram acompanhadas pelo deputado Rui Paulo Sousa no gabinete do ex-deputado do Chega, agora não inscrito. Miguel Arruda partilhava o gabinete com Daniel Teixeira.





Contactado pela RTP na sequência destas buscas, o deputado Miguel Arruda mostrou-se surpreendido, mas não quis responder a qualquer pergunta.





O ex-deputado do Chega, eleito pelo círculo dos Açores, foi constituído arguido depois de o Ministério Público, com a Divisão de Investigação Criminal da PSP, ter reunido elementos de prova.



Durante vários meses, o deputado terá levado malas que não lhe pertenciam dos tapetes rolantes nos aeroportos de Lisboa e Ponta Delgada. Nas buscas efectuadas a semana passada na casa de Miguel Arruda foram encontradas 19 malas.