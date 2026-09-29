PSP. Armas e ofensas corporais nas escolas em máximos de cinco anos

O relatório do Programa Escola Segura (PES) da PSP do ano letivo 2025/26, divulgado esta terça -feira, revela que a maioria dos crimes registados no âmbito do PES está relacionada com ofensas corporais, num total de 1.426, e de injúrias e ameaças (920), tendo estas ocorrências aumentado 10,5% e 3,1%, respetivamente em relação ao ano letivo anterior.

"Dos oito tipos de crimes monitorizados, as ofensas corporais e as injúrias e ameaças têm sido os crimes predominantes nos últimos cinco anos letivos, apresentando ainda uma tendência de aumento do número de crimes a partir do ano letivo 2021/2022 (após a pandemia)", lê-se no documento, que destaca que no ano letivo 2025/26 se registou o número mais alto de crimes de ofensas corporais dos últimos cinco anos.

Também o crime de posse e uso de armas obteve o registo mais alto dos últimos cinco anos letivos.

Segundo a PSP, no último ano letivo foram detetadas 60 armas nas escolas (três armas de fogo, 50 armas brancas e sete armas de outras tipologias), o que se traduz num aumento de 11,1% em relação ao ano letivo 2024/25.

No último ano letivo, a PSP detetou mais uma arma de fogo e mais sete armas brancas do que no ano anterior.

No documento de balanço do Programa Escola Segura, esta polícia salienta que "existe uma tendência crescente do número de crimes de ofensas sexuais desde o ano letivo 2023/24", tendo registado no último ano letivo 103 crimes, o que corresponde a um aumento de 18,4% em relação ao ano letivo anterior.

Também o tráfico de droga aumentou nas escolas no último ano letivo com a PSP a detetar 22 crimes, um aumento de 69% em relação ao ano letivo 2024/25.

Em contrapartida, a Polícia de Segurança Pública registou o número mais baixo de crimes de roubo (67) dos últimos cinco anos letivos, existindo uma tendência decrescente da prevalência desta tipologia de crime desde o ano letivo 2022/2023.

A PSP registou também o número mais baixo de crimes de furto (324) desde o ano letivo 2023/2024.

A maioria dos crimes verifica-se no interior dos recintos escolares, com maior preponderância das ofensas corporais, injúrias e ameaças e furto, enquanto o roubo e o tráfico de droga ocorrem com maior frequência no exterior das escolas, de acordo com o documento.

As ocorrências relacionadas com bullying e cyberbullying também apresentaram um aumento. No ano letivo 2025/26 registaram-se 155 situações relacionadas com `bullying` (+25 que no ano letivo anterior) e 25 relacionadas com `cyberbullying` (+1 que no ano letivo anterior).

As ocorrências relacionadas com comportamentos associados aos fenómenos de bullying e cyberbullying apresentavam uma tendência decrescente desde o ano letivo 2022/2023, o que deixou de se verificar no último ano letivo.

A PSP registou 4.075 ocorrências no último ano letivo, representando um aumento de 4,6% em relação ao ano letivo anterior, das quais 2.898 foram de natureza criminal e 1.177 de natureza não criminal.

A maioria das situações não tipificadas como crime corresponde a perturbações de atividades escolares (508) e situações de posse/consumo de droga (49), acrescenta o relatório, representando um aumento 17,9% e de 28,9% respetivamente face ao ano letivo 2024/25.Aposta no acompanhamento mais personalizado

Em declarações ao programa Bom Dia Portugal da RTP, a comissária da PSP Patrícia Firmino afirmou que o aumento do "número de ações de sensibilização e participantes nas ações" do programa Escola Segura e "principalmente o número de contactos individuais de prevenção criminal".



"O objetivo é perceber quais são as questões de fundo que levam às ocorrências".

, o que revela uma "aposta maior no acompanhamento mais personalizado e focado no individuo".Segundo Patrícia Firmino, "as. São as principais. Este ano detetamos uma diminuição dos crimes de roubo, o número mais baixo nos últimos cinco anos letivos e os crimes de furto também diminuíram".Em relação a crimes com armas, foram registados no último ano letivo "59 crimes e detetadas 60 armas de fogo e 50 armas brancas".

c/Lusa