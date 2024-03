PSP atribuiu mais de meio milhão de pulseiras de localização e alarga idade até aos 15 anos

Desde que foi criado em 2012, o programa "Estou Aqui! Crianças" distribuiu mais de 540.500 pulseiras, das quais 57.927 em 2023 e 2.717 este ano, revelam os dados da PSP divulgados hoje em comunicado.

Em 12 anos, o programa a PSP já promoveu o reencontro rápido de 53 crianças, cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente, com as suas famílias, tendo este ano promovido "o reencontro entre uma criança autista e a sua progenitora".

Na próxima quarta-feira de manhã, a PSP apresenta a edição 2024 do Estou Aqui! Crianças, num evento na Escola Básica n.º 1 de Telheiras, em Lisboa.

Segundo a PSP, a iniciativa conta com a participação de cerca de três centenas de crianças, do pré-escolar e 1º ciclo, estando prevista a presença da mascote da PSP, o Falco, e a atuação da Banda de Música da PSP, entre outras atividades.

"A grande novidade da edição de 2024 é a extensão da faixa etária das crianças que podem ser abrangidas por este Programa" que passam "a destinar-se a crianças com idades compreendias entre os 2 e os 15 anos (e não apenas até aos 10 anos) e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais".

O "Estou Aqui! Crianças" é um programa exclusivo e pioneiro da Polícia de Segurança Pública, em parceria com o MEO, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe, Instituto de Apoio à Criança e Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Tem como principal objetivo agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família.

"Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112) e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo", explica a PSP.

Após esse contacto, a Polícia de Segurança Pública promove no imediato todos os esforços para garantir a segurança da criança, informar a família e assegurar o reencontro familiar.

A adesão ao "Estou Aqui! Crianças" não implica qualquer custo e a pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida.

As pulseiras são válidas em todo o país e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal, como não residentes, por exemplo crianças que se deslocam em férias.

As pulseiras devem ser pedidas através do site do Programa "Estou Aqui! Crianças", cujo endereço é: https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm

A plataforma é gerida apenas pela PSP e os dados pessoais são utilizados exclusivamente no contexto do programa.

A PSP apela a que os pais ou tutores expliquem à criança que, caso se desoriente e não reconheça ninguém à sua volta, deve permanecer no local onde se encontra.

"Se visualizar um polícia deve dirigir-se a ele de imediato e pedir ajuda", recomenda, salientando que, "caso alguém se dirija à criança, esta deve saber que pode mostrar a sua pulseira" e pedir que liguem para o 112 e indiquem o código alfanumérico que lá está inscrito.

Em caso de perda ou deterioração da pulseira ou se o código alfanumérico se tornar ilegível, os pais ou tutores podem solicitar a sua substituição no sítio oficial do programa, diz a PSP.