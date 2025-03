PSP cria em Lisboa primeira esquadra especializada no tráfico de droga

A nova esquadra especializada na investigação de tráfico de estupefacientes, que vai funcionar na sede da Divisão de Investigação Criminal (DIC), no Forte do Alto do Duque, em Lisboa, foi inaugurada na terça-feira e surge de uma reestruturação da DIC no âmbito dos crimes de tráfico de droga.

Fonte da PSP disse à Lusa que esta é a primeira esquadra da Polícia de Segurança Pública dedicada ao tráfico de droga e vai funcionar como um projeto-piloto.

Em todos os comandos da PSP existe nas esquadras de investigação criminal uma brigada dedicada à droga. Em Lisboa, a polícia juntou todas as brigadas existente na investigação criminal e concentrou-as numa esquadra especializada, explicou a mesma fonte.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que o tráfico de droga "é um flagelo que urge combater, sendo esse combate assumidamente prioritário no quadro da União Europeia".

De acordo com o Cometlis, a Europol estima que cerca de metade das mais perigosas redes criminosas a operar na Europa estão envolvidas no tráfico de droga, sendo que 36% em exclusividade e 18% ligadas também a outras atividades ilícitas.

Dá também conta do relatório anual da União Europeia sobre drogas que referem um relevante crescimento da produção de droga na Europa, principalmente ao nível das drogas sintéticas e da cocaína, bem como sobre o aumento da pureza e da disponibilidade da droga, do aumento significativo do consumo de canábis em jovens e o aumento de homicídios e da violência relacionados com a droga.

"É neste contexto que surge a reestruturação das investigações de tráfico de droga na cidade de Lisboa, de forma completamente inovadora, quer no plano estrutural, quer no plano estratégico, que terá um comando único e uma visão bem definida", sublinha a PSP.