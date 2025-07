PSP de Évora inaugura espaço renovado de apoio a vítimas

O denominado Espaço M, indicou, em comunicado, este comando da Polícia, resultou da remodelação da antiga sala de apoio à vítima e vai dar "uma resposta especializada às vítimas de crimes de violência doméstica".

"O espaço foi remodelado para ter um ambiente humanizado e pensado para acolher as vítimas", assumindo "um papel primordial" para as equipas de apoio à vítima deste comando no acompanhamento e apoio às vítimas de violência doméstica, realçou.

No comunicado, a PSP de Évora revelou ter concluído, em 2024, 164 inquéritos relativos a crimes de violência doméstica, tendo, no âmbito destes processos, apreendido cinco armas de fogo a suspeitos.

Já no primeiro semestre deste ano, foi registado "um ligeiro aumento" de denúncias deste tipo de crime, de 83 para 98, o que "representa em média 17 denúncias do crime de violência doméstica por mês", adiantou.

A inauguração do Espaço M, cuja cerimónia está marcada para as 10:00, é um dos destaques do programa comemorativo do 150.º aniversário do Comando Distrital de Évora da Polícia de Segurança Pública, que se assinala na sexta-feira.

O programa contempla ainda a inauguração da exposição "Porquê a mim?", com cerca de 50 peças de olaria da artista Jacira da Conceição, uma sessão solene e uma exposição estática de meios da PSP, durante o dia, junto do Templo Romano de Évora.

Quanto a outros resultados operacionais do Comando de Évora da PSP referentes a 2024, destacam-se 160 detenções resultantes, sobretudo, da condução de veículo sob o efeito do álcool e sem habilitação legal, mas também do tráfico de droga.

Outro dos dados divulgados pela PSP diz respeito à investigação criminal, em que, no ano passado, foram iniciados 1.540 inquéritos crime e concluídos 1.528, tendo sido constituídos arguidos 517 suspeitos pela prática de vários crimes.