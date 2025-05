PSP de Leiria identifica suspeito de roubo seguido de sequestro

A PSP explicou que, na quarta-feira, deu cumprimento a um mandado de busca na cidade de Seia, no distrito da Guarda, no âmbito de uma investigação em curso desde fevereiro, devido a um alegado crime de roubo em Leiria, de acordo com um comunicado.

No dia 16 de fevereiro, a PSP recebeu uma queixa-crime de um homem que disse ter sido "vítima de um crime de roubo efetuado por outros dois que, além de lhe subtraírem os seus pertencentes", o colocaram na bagageira do veículo, largando-o depois num pinhal na zona de Leiria.

Durante a investigação, foi apurada a identificação de um desses dois suspeitos e, na busca domiciliária, foram encontradas dezenas de munições de vários calibres, uma espingarda calibre 12 e três armas brancas.

As armas e as munições foram apreendidas a um familiar do suspeito, detido em flagrante delito pelo crime de posse de arma proibida.

A PSP de Leiria garantiu que continuará com as diligências para esclarecer a situação de roubo e sequestro ocorrida em Leiria e identificar todos os intervenientes.