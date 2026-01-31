PSP de Leiria sem registo de saques ou pilhagens

"O nosso foco neste momento é, claramente, o cidadão. Procurar dar as melhores informações para que [os cidadãos] estejam totalmente esclarecidos sobre como é que se está a desenrolar a vida na cidade, designadamente a localização das farmácias, dos Multibancos, dos supermercados que estão abertos e, eventualmente, todas as informações que precisarem sobre familiares" e outras, afirmou à agência Lusa Domingos Urbano Antunes.

O comandante distrital da Polícia de Segurança Pública pediu às pessoas que "mantenham o contacto permanente com a Polícia sempre que sentirem essa necessidade, designadamente de movimentações suspeitas ou abordagens de pessoas suspeitas".

"Nestas ocasiões, apesar de não termos tido registo de tentativas de burla, são situações que o padrão indica que, muitas vezes, há estes aproveitamentos", avisou, pedindo aos cidadãos que estejam "muito cautelosos sobre essas aproximações".

Domingos Urbano Antunes exemplificou com casos de peritagens de seguro, ofertas de trabalho de empresas para reconstrução e falsos familiares.

"É necessário que todos nós estejamos despertos para esta situação e que possam logo denunciar isso à Polícia", insistiu.

Ainda neste âmbito, foi feito um reforço da segurança noturna "com recurso a Equipas de Prevenção e Reação Imediata" da PSP.

No caso concreto da cidade de Leiria, a PSP está a garantir a mobilidade, o que "é fundamental, sobretudo naquelas zonas onde houve desabamentos e que é preciso operações de limpeza contínuas" e, por isso, fazer cortes de via, esclareceu.

"Por outro lado, estamos a permitir todos os corredores de fornecimento de bens essenciais, quer para o fornecimento de supermercados, quer também dos combustíveis essenciais aos geradores para o funcionamento das instituições críticas", como centro de saúde, lares de idosos ou hospitais, salientou o comandante distrital.