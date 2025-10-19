PSP de Lisboa apreendeu várias toneladas de droga e armas de fogo

À frente desta operação, que deverá ficar concluída ao final do dia, está o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal, com o reforço de diversas valências da PSP.

"Salienta-se para já, a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", avançou à Lusa fonte da PSP.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira para a aplicação de medidas de coação.

c/ Lusa