PSP de Lisboa apreendeu várias toneladas de droga e armas de fogo
A PSP apreendeu várias toneladas de haxixe e armas de fogo numa operação de combate ao tráfico de droga na Grande Lisboa. A apreensão resulta de uma operação da Divisão de Investigação Criminal, que começou na sexta-feira e ainda está em curso. A PSP revela ainda, em comunicado, que há vários detidos.
À frente desta operação, que deverá ficar concluída ao final do dia, está o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal, com o reforço de diversas valências da PSP.
"Salienta-se para já, a apreensão de várias toneladas de haxixe, de diversas armas de fogo, a detenção de vários suspeitos, a apreensão de centenas de milhares de euros em dinheiro, lanchas rápidas e respetivos motores e veículos automóveis", avançou à Lusa fonte da PSP.
Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira para a aplicação de medidas de coação.
c/ Lusa