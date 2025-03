PSP detém em Lisboa dupla de mulheres carteiristas pela terceira vez em 15 dias

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, as duas mulheres, de 22 e 24 anos, foram detidas na passada segunda-feira, pelas 19:00, por terem furtado da mochila de um turista inserido num grupo uma carteira com 685 euros em dinheiro e vários documentos.

O Cometlis acrescenta que os polícias, pertencentes à equipa especialmente criada pela PSP para combate ao fenómeno do furto por carteirista, intercetaram as duas suspeitas quando, "de forma astuciosa, coordenada e premeditada, se aproximaram de um grupo de turistas e astuciosamente abriram o fecho da mochila da vítima", tendo retirado uma carteira com 685 euros em numerário e vários documentos.

Todos os pertences foram recuperados pelos elementos policiais e entregues à sua legítima proprietária, adianta a PSP.

A PSP refere que as detidas têm "já antecedentes pelo mesmo tipo de crime" e estão "sobejamente referenciadas por este tipo de ilícitos" pelos polícias da brigada de combate ao fenómeno do furto de carteirista.

As duas mulheres, cuja nacionalidade não é referida no comunicado, já tinham sido intercetadas e detidas, nomeadamente a 09 e 19 de março, sendo já a terceira situação neste mês.

Entretanto, uma fonte policial disse à agência Lusa que as duas detidas são de nacionalidade romena.

As mulheres foram presentes à Autoridade Judiciária para efeitos de primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada pelo juiz a medida de coação mais ligeira, de Termo de Identidade e Residência.

Agentes policiais têm explicado que estes são grupos organizados que atuam em Portugal sobretudo nas grandes cidades e locais de veraneio ou romarias, de nacionalidades estrangeiras, nomeadamente romenos, que praticam muitas vezes furtos por um período e depois saem temporariamente para outros países.