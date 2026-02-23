PSP detém no Aeroporto de Lisboa estrangeiro com quase 1,2 quilos de cocaína no organismo

Segundo uma nota hoje divulgada, o homem, de 39 anos, foi detido no domingo por elementos da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado, depois de ter apresentado um comportamento suspeito ao ser intercetado à chegada a Lisboa.

Segundo a PSP, no seguimento do controlo fronteiriço, e após ter apresentado declarações inconsistentes quanto aos motivos da viagem, o suspeito acabou por admitir ter ingerido cápsulas contendo cocaína.

Por razões de salvaguarda da sua integridade física, o homem foi de imediato transportado para uma unidade hospitalar de Lisboa, onde permaneceu internado sob vigilância policial até à completa expulsão do produto transportado do interior do organismo.

Após a totalidade da substância ter sido expelida, foi apreendida cocaína com o peso bruto total de 1.174,9 gramas, segundo exames realizados no âmbito do processo-crime em curso.

O detido foi constituído arguido e será posteriormente ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.