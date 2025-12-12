PSP detém no aeroporto de Lisboa três estrangeiros procurados internacionalmente

Segundo a PSP, em 06 de dezembro, foi detido um homem "procurado pela prática de um crime grave de natureza sexual", sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu.

A detenção ocorreu após verificação dos documentos do passageiro e a confirmação de que existia contra si um alerta internacional.

Já em 09 de dezembro, foi detido um homem por suspeita de "envolvimento numa operação ilícita de captação de depósitos juntos de milhares de investidores", num total de mais de 153 milhões de euros, e um outro referenciado por "crimes de fraude e burlas estruturadas, de dimensão transnacional".

Estes dois cidadãos, sobre os quais pendiam mandados de detenção internacional, foram abordados depois de as autoridades terem constatado, durante a análise de risco aos voos, que os dois homens iriam chegar ao aeroporto de Lisboa.

De acordo com a PSP, os três detidos pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço foram apresentados ao Ministério Público junto do Tribunal da Relação de Lisboa, "para os procedimentos legais subsequentes".