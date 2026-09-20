PSP detém nove pessoas por tráfico de droga na Baixa de Lisboa em cinco dias

No mesmo período, foram "apreendidas 212 doses de diferentes tipos de estupefacientes, bem como numerário alegadamente proveniente da atividade criminosa", adiantou, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

No âmbito da operação, denominada "Ágora Segura", foi ainda detida uma pessoa por permanência irregular em Portugal, precisou, à Lusa, fonte da força de segurança.

A ação, para a qual foram mobilizados 45 elementos da PSP, visou ainda "o reforço da segurança e sentimento da segurança da população", refere, na nota, a força policial.