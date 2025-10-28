PSP detém seis membros de célula criminosa suspeita de vários furtos a ourivesarias

Segundo a PSP, três dos suspeitos foram intercetados e detidos pela polícia às 03:25 de hoje, na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, depois de terem assaltado uma ourivesaria na Charneca da Caparica, Almada, e os restantes foram detidos, cerca da 07:30, nos concelhos do Seixal, Sintra e Sacavém através do cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.

A polícia dá conta de que recaem sobre os seis detidos, duas mulheres e quatro homens, "fortes indícios" de terem cometido furtos a ourivesarias em Almodôvar, Beja, Braga, Chamusca, Charneca da Caparica, Entroncamento, Évora, Mira e Portimão.

De acordo com a PSP, os três detidos na Ponte 25 de Abril transportavam na viatura em que seguiam vários objetos, que foram apreendidos, suspeitos de terem sido furtados em ourivesarias.

Esta força de segurança encontrou também nas residências dos suspeitos vários objetos que alegadamente foram furtados.

A PSP refere ainda estar convicta que com esta investigação, com cerca de seis meses, e com estas detenções ter conseguido interromper a realização de vários crimes em ourivesarias que esta célula organizada.

Os detidos, com idades entre os 30 e os 68 anos, vão ser presentes a um juiz na quarta-feira, em Beja, para aplicação de medidas de coação.