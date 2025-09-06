PSP detém suspeito de "violência doméstica reiterada" sobre a bisavó
O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP deteve, na quinta-feira, em Lisboa, um homem de 23 anos, suspeito de exercer "de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos", anunciou hoje aquela polícia.
O suspeito "exercia de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos, obrigando" a vítima a sair "de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões", acrescenta um comunicado da força policial.
Realizada através da Divisão de Investigação Criminal do Cometlis, na freguesia da Misericórdia, a operação deu cumprimento a um mandado de detenção, busca e apreensão domiciliária, no âmbito de um inquérito em curso em que se "investiga o crime de violência doméstica", lê-se na nota.
Além da detenção do suspeito, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses de `ecstasy`, uma soqueira, três facas, uma pistola de `airsoft`, uma munição de calibre 6,35mm, 300 euros em dinheiro e material "próprio" para embalar e pesar estupefacientes.
O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações semanais a entidades policiais, a proibição de se aproximar a menos de 50 metros da bisavó e a proibição de deter qualquer tipo de arma.