PSP detém suspeito de "violência doméstica reiterada" sobre a bisavó

O suspeito "exercia de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a sua bisavó, de 83 anos, obrigando" a vítima a sair "de sua casa para a rua, por onde deambulava, para evitar as agressões", acrescenta um comunicado da força policial.

Realizada através da Divisão de Investigação Criminal do Cometlis, na freguesia da Misericórdia, a operação deu cumprimento a um mandado de detenção, busca e apreensão domiciliária, no âmbito de um inquérito em curso em que se "investiga o crime de violência doméstica", lê-se na nota.

Além da detenção do suspeito, foram apreendidas 172 doses individuais de haxixe, 91 doses individuais de cocaína, 56 doses de `ecstasy`, uma soqueira, três facas, uma pistola de `airsoft`, uma munição de calibre 6,35mm, 300 euros em dinheiro e material "próprio" para embalar e pesar estupefacientes.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coação: apresentações semanais a entidades policiais, a proibição de se aproximar a menos de 50 metros da bisavó e a proibição de deter qualquer tipo de arma.