País
PSP detetou 67 infrações em táxis a trabalhar nas chegadas do Aeroporto de Lisboa
A PSP efectuou uma operação de fiscalização rodoviária nas chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo detetado 67 infrações relacionadas com a atividade dos táxis.
Em declarações à RTP Antena 1 a comissária Cátia Braz da PSP de Lisboa refere que esta fiscalização decorre de várias denúncias.
A PSP refere que só durante o dia de terça-feira foram fiscalizados cerca de uma centena de táxis, mas este tipo de operação tem tido atenção desde o início do ano.