PSP detetou 67 infrações em táxis a trabalhar nas chegadas do Aeroporto de Lisboa

Em declarações à RTP Antena 1 a comissária Cátia Braz da PSP de Lisboa refere que esta fiscalização decorre de várias denúncias.





A comissária refere que entre as infracções registadas, muitas se deviam à má colocação do taxímetro e cobrança indevida. Houve outros casos como falta de habilitação para exercer esta função e um dos condutores apresentava uma taxa de álcool superior ao devido.A PSP refere que só durante o dia de terça-feira foram fiscalizados cerca de uma centena de táxis, mas este tipo de operação tem tido atenção desde o início do ano.