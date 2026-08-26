PSP detetou 67 infrações em táxis a trabalhar nas chegadas do Aeroporto de Lisboa

PSP detetou 67 infrações em táxis a trabalhar nas chegadas do Aeroporto de Lisboa

A PSP efectuou uma operação de fiscalização rodoviária nas chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo detetado 67 infrações relacionadas com a atividade dos táxis.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Pedro A. Pina - RTP

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Em declarações à RTP Antena 1 a comissária Cátia Braz da PSP de Lisboa refere que esta fiscalização decorre de várias denúncias.

A comissária refere que entre as infracções registadas, muitas se deviam à má colocação do taxímetro e cobrança indevida. Houve outros casos como falta de habilitação para exercer esta função e um dos condutores apresentava uma taxa de álcool superior ao devido.

A PSP refere que só durante o dia de terça-feira foram fiscalizados cerca de uma centena de táxis, mas este tipo de operação tem tido atenção desde o início do ano.
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